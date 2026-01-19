NCXX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NCXX hat sich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 8,60 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NCXX -0,470 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NCXX einen Umsatz von 1,09 Milliarden JPY eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 20,050 JPY. Im Vorjahr waren -9,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,56 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NCXX 2,13 Milliarden JPY umgesetzt.

