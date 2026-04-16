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16.04.2026 06:31:29
NCXX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NCXX hat am 13.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 14,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NCXX ein Ergebnis je Aktie von -0,610 JPY vermeldet.
NCXX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 683,5 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 645,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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