NCXX stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NCXX hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 24,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,48 Prozent auf 816,8 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 651,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at