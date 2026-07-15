|
15.07.2026 06:31:29
NCXX stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NCXX hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 24,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,48 Prozent auf 816,8 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 651,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Verlusten -- DAX fällt unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.