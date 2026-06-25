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25.06.2026 06:31:29
nDatalyze legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
nDatalyze lud am 23.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
nDatalyze hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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