NDR Auto Components hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NDR Auto Components ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NDR Auto Components die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 6,39 INR gegenüber 5,63 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,08 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,75 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at