NDR Auto Components verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NDR Auto Components ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NDR Auto Components die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 8,32 INR. Im letzten Jahr hatte NDR Auto Components einen Gewinn von 6,24 INR je Aktie eingefahren.

NDR Auto Components hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at