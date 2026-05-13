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13.05.2026 06:31:29
NDR Auto Components vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NDR Auto Components hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 INR gegenüber 6,89 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat NDR Auto Components im vergangenen Quartal 2,29 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NDR Auto Components 1,92 Milliarden INR umsetzen können.
NDR Auto Components hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 26,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 22,39 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,23 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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