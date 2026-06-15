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15.06.2026 06:31:29
NE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NE hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 31,03 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NE ein Gewinn pro Aktie von 28,49 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 4,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NE 3,93 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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