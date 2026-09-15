NE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NE präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 993,5 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 966,4 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at