BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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04.04.2026 14:30:00
Nearly 40% of Billionaire Bill Ackman's Hedge Fund Is Invested in 3 Monster AI Stocks
Bill Ackman founded Pershing Square Capital Management in 2004. His investment philosophy is influenced by Warren Buffett, with the strategy centering on finding high-quality companies that can be purchased at compelling valuations. Pershing Square currently holds 11 positions, so concentration is also a key part of the approach.The closely watched billionaire hedge fund manager had more than 39% of his firm's portfolio assets in three monster artificial intelligence (AI) stocks at the end of 2025, which might come as a surprise. These are all relatively new holdings, with the earliest investment being about three years old.Continue reading to learn more about these businesses and why a successful professional investor likes them.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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