Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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16.10.2026 12:56:00
Nearly 40% of the S&P 500 is in a bear market. Here are 10 of those stocks that analysts say can gain up to 81%.
The S&P 500’s strong overall performance reflects its heavy weighting at the top. Under the surface, more than a third of the index’s stocks are down at least 20% from their 52-week highs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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