SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
13.11.2025 12:01:00
Nearly 900,000 new homeowners are underwater on their mortgages, signaling a troubling shift in the housing market
As existing-home sales remain on track to hit a 30-year low, home prices are losing steam — and homeowners are feeling the sting.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!