Gemini Aktie

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17.09.2026 20:37:00

Nearly 90% of the Fortune 100 Now Use Sundar Pichai's Gemini Enterprise Tool. Here's Why That Adoption Rate Matters for Alphabet Investors.

With Space Exploration Technologies shares already available, an Anthropic IPO just around the corner, and OpenAI's IPO likely coming next year, investors will soon have plenty of leading artificial intelligence stocks to choose from.

But a subtler AI play is already available through Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Google Gemini is a leading AI model and is a popular choice among enterprise users. Indeed, Alphabet CEO Sundar Pichai recently said that almost 90% of Fortune 100 companies use Gemini Enterprise.

Here's why that's great news for Alphabet stock and its investors.

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Alphabet A (ex Google) 310,90 2,76% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 307,10 2,54% Alphabet C (ex Google)

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