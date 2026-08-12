Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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12.08.2026 15:06:00
Nebius adds to the excitement around neocloud stocks with upbeat earnings of its own
Investors are reacting positively to earnings results and demand signals from neocloud companies CoreWeave and Nebius.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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