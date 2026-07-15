Nebius-Aktie im Plus: Was von dem neuen Partnermodell für die KI-Cloud zu erwartet ist

Nebius öffnet KI-Cloud-Geschäft für Partner

Infrastrukturpartner sollen künftig eigene Rechenzentren für Nebius betreiben

Nebius verspricht sich davon Wachstum mit wenig Kapitaleinsatz

Die Nebius-Aktie stieg am Mittwoch an der NASDAQ 2,79 Prozent auf 199,51 US-Dollar, nachdem der Konzern ein neues Geschäftsmodell für sein KI-Cloud-Geschäft vorgestellt hat. Wie aus der offiziellen Pressemitteilung von Nebius hervorgeht, sollen künftig externe Infrastrukturpartner die volle Technologie-Plattform des Unternehmens in ihren eigenen Rechenzentren betreiben. Nebius selbst liefert dabei Architektur, Software und den Zugang zu seiner Kundenbasis, während die Partner Kapital und Betrieb der Anlagen übernehmen. Der Konzern spricht von einem Weg, das globale Angebot an KI-Rechenleistung auszubauen, zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage das verfügbare Angebot weiterhin übersteigt.

Das neue Partnermodell im Detail

Laut der Mitteilung übernehmen die Partner künftig Finanzierung, Eigentum und Betrieb der physischen Infrastruktur, während Nebius seine Systemarchitektur, den Zugang zur Lieferkette sowie sein Hardware-Design und den Software-Stack auf der Partnerinfrastruktur bereitstellt. Die eigene globale Vertriebsorganisation von Nebius vermarktet die daraus entstehende Kapazität anschließend an Kunden weiter. Für die Partner entsteht so ein schneller Zugang zum wachsenden Markt für KI-Cloud-Dienste, ohne selbst eine eigene Softwareplattform aufbauen zu müssen. Nebius wiederum kann laut eigener Darstellung sein Angebot erweitern, ohne dafür in gleichem Maße eigenes Kapital einzusetzen. Die neu angebundenen Rechenzentren der Partner fließen dabei in den bestehenden Kapazitätspool von Nebius ein, zusätzlich zu den unternehmenseigenen Standorten und Colocation-Flächen.

Nebius-Gründer sieht bessere Margen als bei klassischen Verträgen

Nebius-Gründer und Vorstandschef Arkady Volozh ordnete den Schritt in der Mitteilung als flexiblen Weg für Infrastrukturpartner ein, am Wachstum der künstlichen Intelligenz zu partizipieren. Sinngemäß erklärte er, die eigene Software erlaube es Partnern, eine deutlich breitere Kundenbasis zu erreichen und dabei bessere Margen zu erzielen als über klassische Großhandelsverträge für reine Rechenzentrumsflächen. Zugleich rief er Investoren, regionale Partner und weitere Kapitalgeber dazu auf, sich mit eigener Kapazität oder eigenem Kapital an dem Modell zu beteiligen und ihre lokalen Stärken mit der Technologie, der Plattform und der Kundennachfrage von Nebius zu verbinden. Laut der Pressemitteilung hat Nebius bereits erste Vereinbarungen im Rahmen des neuen Modells abgeschlossen.

Umsatzbeteiligung statt Festvertrag

Nebius kündigte an, im Rahmen der Partnerschaften verschiedene Erlösmodelle zu verfolgen, darunter Umsatzbeteiligungen, Lizenzgebühren und Provisionen sowie Vereinbarungen über fest zugesagte Kapazitäten, die dem Konzern zusätzliche Rechenleistung für den Weiterverkauf an Kunden sichern sollen. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, stellt Nebius den Partnerteams eigenes Personal für den Standortbetrieb zur Verfügung und bleibt selbst für die Cloud-Software und die vereinbarten Service-Level verantwortlich, während der Partner Gebäude und Hardware verwaltet. Kunden sollen dabei den gleichen Servicestandard erhalten, unabhängig davon, ob sie auf einer Nebius-eigenen Anlage oder auf der eines Partners arbeiten.

Für die Aktie bleibt damit vor allem die Frage im Blick, wie schnell sich weitere Partnerschaften dieser Art materialisieren und welchen Anteil sie mittelfristig zur Gesamtkapazität von Nebius beitragen.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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