Nebius and 3 Other Stocks I Don't Mind Buying Before 2026 Ends

In this video, I will cover the four stocks I don't mind buying toward the end of 2026 and explain why Meta, MercadoLibre, Nu, and Nebius made the list. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

*Stock prices used were from the trading day of Oct. 9, 2026. The video was published on Oct. 11, 2026.

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