Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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25.09.2026 18:14:52
Nebius Chairman of the Board Dumps Over 6,000 Shares Worth $1.3 Million After the Stock Soared 128% in the Past Year
John Wilson Boynton IV, Chairman of the Board of Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS), sold 6,364 shares of the company on September 15, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($210.36); post-transaction value based on September 15, 2026 market close ($207.37).
Nebius Group N.V. operates as a specialized technology infrastructure provider focused on the rapidly expanding artificial intelligence sector. The company has demonstrated exceptional growth momentum, with a one-year share price appreciation of 128%, reflecting strong investor demand for AI infrastructure solutions.
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