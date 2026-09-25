Nebius Chairman of the Board Dumps Over 6,000 Shares Worth $1.3 Million After the Stock Soared 128% in the Past Year

John Wilson Boynton IV, Chairman of the Board of Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS), sold 6,364 shares of the company on September 15, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($210.36); post-transaction value based on September 15, 2026 market close ($207.37).

Nebius Group N.V. operates as a specialized technology infrastructure provider focused on the rapidly expanding artificial intelligence sector. The company has demonstrated exceptional growth momentum, with a one-year share price appreciation of 128%, reflecting strong investor demand for AI infrastructure solutions.

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