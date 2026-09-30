Nebius Chief Revenue Officer Liquidates Entire Directly-Held Shares for $1.5 Million

Marc Boroditsky, Chief Revenue Officer, reported a sale of 7,000 Class A shares of Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS) at $209.08 per share in an SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($209.08); post-transaction value based on September 14, 2026 market close ($212.19).

Nebius Group N.V. operates as a specialized infrastructure provider for the artificial intelligence sector, with TTM revenue of $1.4 billion. The company has demonstrated significant market momentum, with a one-year share price appreciation of 134.7%, reflecting strong investor confidence in the secular growth of AI infrastructure demand.

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