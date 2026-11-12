Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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12.11.2026 22:27:01
Nebius Group: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Nebius Group (NASDAQ:NBIS) announced that customer pre-payments now cover all capital expenditures (capex) for new capacity builds. Funding infrastructure expansions directly through customer pre-payments reduces reliance on high-cost debt while securing a path to pre-tax profitability by late 2027. Three things management said on the call stand out.
Customers are paying larger sums up front to lock in artificial intelligence (AI) compute capacity, which shortens the investment payback window to 19 months. This pre-payment model fully funds new capacity additions while insulating the balance sheet from external debt markets.
High customer demand allows the company to require larger contract pricing and longer commitments from enterprise clients. Pricing power continues to expand as computing capacity remains scarce across the industry.
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