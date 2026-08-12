Astronics Aktie

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WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

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12.08.2026 16:00:47

Nebius Group, Astronics, H&R Block, WhiteFiber And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday

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