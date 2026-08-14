Nebius Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nebius Group veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 35,44 ARS. Im Vorjahresquartal waren 104,17 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nebius Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 579,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 820,42 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 120,73 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at