Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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21.08.2026 01:40:00
Nebius Group Stock Climbed 40% in Less Than 2 Weeks: Is the High-Growth Leader Still a Bargain?
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) has been an incredible stock to own in 2026. It has risen by more than 220% year to date, and has recovered nearly all of the losses it sustained during July's tech-sector sell-off. Its rise recently has been swift, including a jump of more than 40% in the past few weeks. The catalyst for that growth? Its second-quarter report. Nebius knocked it out of the park with its results, and management assured investors that its impressive growth rate will likely continue into the near future. And despite its recent rally, there's still plenty of room for the stock to run.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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17.08.26
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