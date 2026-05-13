Nebius Aktie

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

13.05.2026 14:49:51

Nebius Group Turns To Profit In Q1 On Gain, Surge In Revenues; Stock Up In Pre-market

(RTTNews) - Nebius Group N.V. (NBIS), a Dutch AI cloud company, reported Wednesday a profit in its first quarter compared to prior year's loss, benefited by a one time gain and significantly higher revenues.

In the pre-market activity on Nasdaq, the shares were climbing around 15.89 percent to trade at $207.57, after closing Tuesday's regular trading 3.8 percent lower.

In the first quarter, net income was $621.2 million or $2.11 per share, compared to prior year's loss of $113.5 million or $0.48 per share.

On a continuing operations basis, prior year's loss was $104.3 million or $0.44 per share.

The latest result was benefited by a gain from revaluation of investments in equity securities of $780.6 million.

Adjusted net loss widened to $100.3 million from loss of $83.6 million last year.

Loss from operations widened to $128.0 million from loss of $120.3 million in the prior year, as total operating costs and expenses surged 208 percent year-over-year to $527.0 million.

Adjusted EBITDA was $129.5 million, compared to prior year's loss of $53.7 million.

Revenues for the quarter surged 684 percent to $399.0 million from last year's $50.9 million.

Nebius 176,88 16,43% Nebius

