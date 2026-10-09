Nebius Group Aktie

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09.10.2026 03:13:38

Nebius Group vs. SoundHound AI: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

As artificial intelligence moves from hype to infrastructure, investors are looking for picks beyond the obvious giants. Should you bet on Nebius Group (NASDAQ:NBIS) or SoundHound AI (NASDAQ:SOUN)?

Nebius Group operates as a specialized cloud provider for intensive AI workloads, while SoundHound AI focuses on voice-enabled software for cars and restaurants. Both companies target the burgeoning tech stocks landscape, offering different ways to play the ongoing shift toward automated digital and physical services.

Nebius Group provides a full-stack platform that spans the entire AI development lifecycle, including data processing, model training, and production runtime. Operating within the broader tech stocks universe, it serves clients in healthcare, financial services, and robotics. With over 1,300 employees, the company positions itself as a streamlined alternative to massive hyperscalers for enterprises requiring specialized high-performance computing.

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