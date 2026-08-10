Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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10.08.2026 19:34:38

Nebius Group's Next Earnings Report on Aug. 12 Could Send the Stock Soaring. Here's Why.

Neocloud provider Nebius Group (NASDAQ:NBIS) has been one of the standout performers over the preceding 12 months, though those gains have been accompanied by significant volatility. The stock has had a blistering run, up 173% over the past year (as I write this), but there's more to the story. Nebius is also down 35% from its peak, as investors have taken a step back to survey the artificial intelligence (AI) landscape.The company is scheduled to release its second-quarter results before the market open on Wednesday, Aug. 12, and Nebius has a lot riding on that report. Several AI-related companies have soared after delivering better-than-expected financial results, and Nebius could be next in line. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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