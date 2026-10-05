Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
05.10.2026 09:12:01
Nebius Has $40 Billion of Customer Commitments. Most of It Comes From 2 Customers.
Nebius Group (NASDAQ:NBIS) says it has more than $40 billion in contracted revenue from investment-grade customers. The two it names are Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Meta Platforms (NASDAQ:META).
For scale, the artificial intelligence (AI) cloud company's revenue for all of 2025 was around $530 million. Put another way, Nebius has signed up about 75 times its 2025 revenue. But how much of that rides on just two customers?
Most of it, by my count. And yet the signed part of that reliance worries me less than what the stock price assumes about the deals that come next.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
10:03
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Nebius acquires Inferize to strengthen Nebius Token Factory's production inference stack (EQS Group)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
28.09.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|209,10
|-3,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.