Nebius hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nebius hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 454,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 582,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 105,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at