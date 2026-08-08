Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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08.08.2026 18:52:00
Nebius Is Worth 55 Times Its Revenue. What Does That Price Assume?
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) carries a market capitalization of about $48.6 billion. Over the past 12 months, the company collected $877.9 million in revenue.Divide one by the other and the stock trades at roughly 55 times sales -- the sort of multiple usually attached to a software business. Nebius buys graphics processors by the billion and signs power contracts by the gigawatt.But the trailing figure in that fraction is doing something odd. In the first quarter, group revenue rose 684% year over year to $399 million. Revenue at the Nebius artificial intelligence (AI) cloud business alone rose 841% year over year to $390 million, up 82% from the previous quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26
|Nebius appoints Lindsey Irvine as Chief Marketing Officer (EQS Group)
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03.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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