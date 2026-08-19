Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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19.08.2026 12:15:00
Nebius Just Revealed the Most Important Number That Could Change the AI Stock's Investment Thesis
For months, investors have focused on one question about Nebius Group (NASDAQ: NBIS): Can the company turn the artificial intelligence boom into attractive economics? Nebius' latest quarter provided an encouraging answer.The number that caught my attention wasn't its 454% year-over-year revenue growth. It wasn't even the more than $40 billion of customer commitments. It was the payback period.Nebius said the estimated payback period for contracts signed in the second quarter fell to about 1 year and 10 months, compared with a historical range of roughly two to three years. That improvement could be more important to long-term investors than another quarter of triple-digit growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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