Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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12.08.2026 14:16:21
Nebius Posts Loss In Q2; Revenues Up 454%
(RTTNews) - Nebius Group N.V. (NBIS) reported a net loss of $190.4 million for the second quarter of 2026, compared with net income of $584.4 million in the second quarter of 2025. Net loss per Class A and Class B share reached $0.68 in the recent quarter, compared with net income of $2.38 per share, a year ago. Net loss from continuing operations per Class A and Class B share was $0.68 for the second quarter of 2026, compared with net income of $2.05 per share in the second quarter of 2025. Adjusted net loss was $33.2 million compared to a loss of $91.5 million, prior year. Adjusted EBITDA was $236.2 million, for the quarter.
Revenues were $582.3 million for the three months ended June 30, 2026, compared with $105.1 million in the same period a year ago.
In pre-market trading on NasdaqGS, Nebius shares are up 15 percent to $223.00.
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