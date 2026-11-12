Nebius Aktie

Nebius ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 13:41:02

Nebius Posts Narrower Loss In Q3; Plans To Reach Pre-tax Breakeven By End Of 2027

(RTTNews) - Nebius Group N.V. (NBIS) reported a third quarter net loss from continuing operations of $37.5 million compared to a loss of $119.6 million, last year. Net loss from continuing operations per Class A and Class B share was $0.13 compared to a loss of $0.50. Adjusted net income was $90.9 million compared to a loss of $100.4 million, previous year. Revenues increased to $980.8 million from $146.1 million. Nebius AI cloud revenue was $973.8 million, a 643% increase year-over-year.

"Prepayments on third quarter agreements covered more than 100% of the associated capex. We expect to reach pre-tax breakeven by the end of 2027," said Arkady Volozh,? Founder and CEO.

With a portion of the current year's revenue moving into the first part of next year, the company now expects 2026 revenue at the low end of $3.0-3.4 billion range. For 2027, the company anticipates revenue of $12-13 billion. Pre tax profit is projected to be breakeven in fourth quarter of 2027.

In pre-market trading on NasdaqGS, Nebius shares are down 9.79 percent to $139.55.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nebius

mehr Nachrichten

Analysen zu Nebius

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nebius 106,56 -7,79% Nebius

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen