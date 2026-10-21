Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
21.10.2026 20:32:39
Nebius Says It Faces Less Debt Risk Than CoreWeave As AI Spending Fears Mount
This article Nebius Says It Faces Less Debt Risk Than CoreWeave As AI Spending Fears Mount originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
13:00
|Nebius secures $3.5 billion financing facility with Citi (EQS Group)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Nebius brings compute pricing into the open as Europe’s AI builders scale on its cloud (EQS Group)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.