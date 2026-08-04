Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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04.08.2026 22:36:24
Nebius Shares Rise ~6% After Key Trading Signal
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