Nebius stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nebius hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,470 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 237,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at