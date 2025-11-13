|
13.11.2025 06:31:28
Nebius stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nebius hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,470 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 237,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.