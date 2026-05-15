Nebius stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nebius hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 399,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 621,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at