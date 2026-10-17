Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
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17.10.2026 18:30:21
Nebius Stock Falls After Key Gartner Warning as Short Interest Nears 20%
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Nachrichten zu Gartner Inc.
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16.10.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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15.10.26
|Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
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09.10.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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08.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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02.10.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gartner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Gartner Inc.
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.