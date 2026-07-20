Time Aktie

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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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21.07.2026 01:30:00

Nebius Stock Fell 40% From Its All-Time-High. Is This AI Stock Finally a Buy?

After soaring more than 400% over the past year to $299, Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock has finally pulled back, falling roughly 32% from its peak (as of writing).For many investors, that naturally raises the question: Is this an opportunity to buy one of the market's fastest-growing artificial intelligence stocks?While the decline has made the stock more attractive than it was just a few weeks ago, investors shouldn't rush to buy simply because the share price is lower. After all, stocks don't become bargains because they fall. They become bargains when the underlying business improves faster than investor expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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