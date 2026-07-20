Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.07.2026 01:30:00
Nebius Stock Fell 40% From Its All-Time-High. Is This AI Stock Finally a Buy?
After soaring more than 400% over the past year to $299, Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock has finally pulled back, falling roughly 32% from its peak (as of writing).For many investors, that naturally raises the question: Is this an opportunity to buy one of the market's fastest-growing artificial intelligence stocks?While the decline has made the stock more attractive than it was just a few weeks ago, investors shouldn't rush to buy simply because the share price is lower. After all, stocks don't become bargains because they fall. They become bargains when the underlying business improves faster than investor expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nebius
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
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20.07.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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17.07.26
|Nebius raises $775 million in first secured debt financing to accelerate global buildout (EQS Group)
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Time Inc When Issued
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