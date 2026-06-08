Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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08.06.2026 17:14:17

Nebius Stock Had a Record Month in May. Is It Too Late to Buy?

Throughout 2025, Nebius Group (NASDAQ: NBIS) focused on expanding its primary artificial intelligence (AI) cloud infrastructure business. This expansion drew investor attention when the company announced two significant agreements with hyperscalers, leading to the full utilization of its available data center capacity.The stock tripled last year as the company exceeded bold revenue estimates. That guidance has continued to impress investors, and after Nebius reported Q1 results last month, the stock continued to plow higher. Shares soared 67.2% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Investors now need to consider whether the stock has more room to run. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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