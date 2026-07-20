Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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20.07.2026 13:40:13
Nebius Stock in Focus After $775 Million Secured Debt Facility, New Partner Model
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Nachrichten zu Nebius
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10:04
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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17.07.26
|Nebius raises $775 million in first secured debt financing to accelerate global buildout (EQS Group)
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)