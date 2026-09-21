Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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21.09.2026 17:56:13

Nebius Stock Is Down Over 20% From Its High. Is Now the Time to Buy?

Nebius Group (NASDAQ:NBIS) has been one of the hottest artificial intelligence (AI) stocks to own this year, as it has more than doubled in value. Entering this week, it was up over 170% since the start of 2026. The company rents out AI compute power to its customers, and demand has been through the roof.

However, the hype around the neocloud stock has cooled a bit, as it's down more than 20% from its 52-week high of just under $300. Could now be a good time for investors to buy this promising AI stock?

Image source: Getty Images.

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