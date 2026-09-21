Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
21.09.2026 17:56:13
Nebius Stock Is Down Over 20% From Its High. Is Now the Time to Buy?
Nebius Group (NASDAQ:NBIS) has been one of the hottest artificial intelligence (AI) stocks to own this year, as it has more than doubled in value. Entering this week, it was up over 170% since the start of 2026. The company rents out AI compute power to its customers, and demand has been through the roof.
However, the hype around the neocloud stock has cooled a bit, as it's down more than 20% from its 52-week high of just under $300. Could now be a good time for investors to buy this promising AI stock?
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
16.09.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.09.26
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start (finanzen.at)
|
08.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|204,60
|5,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: Gewinne an de US-Börsen -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.