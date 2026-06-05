Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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05.06.2026 23:30:00

Nebius Stock Is Up 170% in 2026, and Leopold Aschenbrenner Just Bought a 5.6% Stake. Here's Why

Leopold Aschenbrenner, a prominent German AI researcher and investor who previously worked at OpenAI, recently acquired a 5.6% stake in the cloud-based AI infrastructure company Nebius (NASDAQ: NBIS) through his Situational Awareness fund.That purchase might seem surprising, since Nebius' stock has already rallied nearly 170% this year and doesn't look like a bargain at 19 times this year's sales. Let's see why Aschenbrenner invested in Nebius -- and if it could soar even higher through the end of the year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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