Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
18.02.2026 21:37:04
Nebius Stock Jumps After Buy Rating And $150 Target
This article Nebius Stock Jumps After Buy Rating And $150 Target originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
16.02.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.02.26
|Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Nebius announces agreement to acquire Tavily to add agentic search to its AI cloud platform (EQS Group)
|
02.02.26
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nebius-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.01.26
|Nebius Group N.V. announces date of fourth quarter and full year 2025 results and conference call (EQS Group)
|
26.01.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|90,50
|5,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.