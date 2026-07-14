Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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14.07.2026 17:54:57
Nebius Stock Jumps on $1 Billion AI Infrastructure Deal
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Nachrichten zu Nebius
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14:30
|Nebius introduces business model to scale AI cloud globally through infrastructure partnerships (EQS Group)
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14.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
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14.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
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14.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
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13.07.26
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.07.26