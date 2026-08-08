Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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08.08.2026 17:29:27
Nebius Stock Plunged 31% Last Month. Is It Time to Buy?
Artificial intelligence (AI) cloud infrastructure provider Nebius Group (NASDAQ: NBIS) has been a strong stock this year. Shares have more than doubled, but some shareholders locked in those gains last month. Nebius stock plunged 31.1% in July, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. That begs the question of whether now's the time to jump in, hoping for big gains ahead. Looking at the numbers suggests investors should remain cautious, though. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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