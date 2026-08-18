Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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18.08.2026 21:09:41
Nebius Stock Slides as Inflation Fears Grip Investors
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