Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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13.09.2026 21:26:22
Nebius Stock Stuck in Bear Market as Risks to Its Growth Story Build
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Nachrichten zu Nebius
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start (finanzen.at)
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08.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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08.09.26
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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07.09.26
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)