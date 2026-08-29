Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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29.08.2026 08:45:00
Nebius Stock Surged 200% in Just 1 Year. Is It Still a Buy?
Nebius Group's (NASDAQ: NBIS) stock has surged after the artificial intelligence infrastructure company delivered a blockbuster second quarter.Revenue jumped 454% year over year to $582 million,while adjusted EBITDA reached $236 million. The company also signed four AI cloud contracts worth more than $1 billion each.The business is clearly moving fast. But so is the stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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