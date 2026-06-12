Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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12.06.2026 14:56:42
Nebius Stock Trending After Being Named To Nasdaq-100 Index
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