CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
02.10.2026 11:10:00
Nebius vs. CoreWeave: Which Is the Better AI Stock to Own for the Next 5 Years?
The AI infrastructure boom has produced a lot of winners, but few stocks have run as hard as Nebius Group (NASDAQ: NBIS) and CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Both of these so-called neoclouds are racing to meet the seemingly endless demand for AI computing power, and both are relying on a similar model to do so.
So, which one has the edge?
First, what exactly is a "neocloud"? What do these companies actually do?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|79,63
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.