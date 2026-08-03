NEC Leasing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NEC Leasing hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 104,72 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NEC Leasing 101,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 74,71 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NEC Leasing 65,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at